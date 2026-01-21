Олег Гончар

Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 92) в інтерв’ю французькому виданню L’Équipe пояснила, чому впродовж кількох років виступала під прапором Хорватії.

За словами спортсменки, її сім’я була змушена виїхати з України у 2011 році через політичні переслідування. Батько Олійникової відкрито виступав проти проросійського президента Віктора Януковича, йому загрожувало ув’язнення, а на його офіс було скоєно напад. У зв’язку з цим родина отримала статус політичних біженців і оселилася в Хорватії.

Після Революції Гідності у 2014 році сім’я мала змогу повернутися в Україну, але, за словами тенісистки, вони втратили все, що мали раніше. Нині Олійникова орендує квартиру в Києві та тренується в Україні. Вона зазначила, що це додатково мотивує її показувати кращі результати, аби не повертатися без досягнень.

Також Олійникова прокоментувала призові за участь у першому колі Australian Open — 150 тисяч австралійських доларів (близько 86 тисяч євро). Вона зізналася, що ці кошти важливі, однак під час війни не відчуває бажання витрачати їх на себе. Багато її друзів служать у ЗСУ, можуть зазнати поранень або втратити домівки, тому вона намагається заощаджувати, щоб у разі потреби мати змогу допомогти.

Нагадаємо, на старті Australian Open-2026 Олійникова поступилася чинній чемпіонці турніру Медісон Кіз.