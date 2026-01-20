Олег Гончар

У першому колі турніру Australian Open-2026 українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 92) програла чинній чемпіонці турніру, американці Медісон Кіз (WTA 9).

Поєдинок завершився перемогою Кіз з рахунком 7:6, 6:1.

Матч тривав 102 хвилини, упродовж яких Олійникова подала один ейс проти двох у суперниці. При цьому українка допустила одну подвійну помилку, тоді як Кіз — вісім.

Також Олійникова реалізувала три з семи брейк-пойнтів, тоді як Кіз використала шість із дев’яти.

Зазначимо, що для 25-річної українки це був дебют в основній сітці Australian Open.

