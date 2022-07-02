Остання українка продовжує боротьбу на Wimbledon – вийшла до третього кола

Людмила Кіченок виступає в парному розряді

Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі з латвійкою Оленою Остапенко вийшла в третє коло Wimbledon.

Четверті сіяні обіграли дует з Нідерландів Аріанне Хартоно/Демі Схюрс з рахунком 6:2, 7:6(5).

Матч продовжувався 1 годину і 18 хвилин. За цей час україно-латвійський дует 4 рази подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок і виграв 2 гейми на прийомі. В свою чергу, нідерландки не змогли виконати жодного ейсу, хоч здійснили 5 «подвійних», також вони залишилися без брейків.

Таким чином, Кіченок залишається єдиною представницею України на дорослому Wimbledon. Наступними суперницями її дуету стануть володарками wild card Гаррієт Дарт та Хізер Вотсон.

Раніше учасниця третього кола одиночного турніру Леся Цуренко розкритикувала сербів, які підтримують росію у війні з Україною.