Цуренко – відповіла сербському журналісту: «Росіяни щасливі, коли українці вмирають»

Тенісистка не розуміє, як можна підтримувати війну

Українська тенісистка Леся Цуренко на Wimbledon відповіла на запитання сербського журналіста про підтримку війни, яку розв’язала росія:

Я з Сербії, і, як ви напевно знаєте, у Сербії через те, що відбувається, не ввели санкції на адресу росії. У Сербії у нас є багато людей, які люблять росію і росіян, які підтримують Росію, навіть під час всієї цієї ситуації. Питання в тому, яка ваша думка щодо цього і, можливо, ви якось переживаєте це? Бо Сербія, напевно, одна з, якщо не єдина країна в Європі, окрім Білорусі, яка не запровадила санкції на адресу росії?

Що я можу сказати? Нічого хорошого я не відчуваю з цього приводу. Я не знаю, як ви можете підтримувати війну. Подібні думки я чула.

Це не підтримка війни, а більшою мірою підтримка росіян, така офіційна позиція...

Дивіться, росіяни щасливі, коли українці вмирають. Я бачила ці чати в Телеграмі, в Інстаграмі. Вони щасливі, що українці гинуть. Вони щасливі, що їхня армія творить в Україні. Що я можу з цього приводу відчувати? Як можна такому радіти? Коли гинуть у своїх ліжках, уві сні. Ці люди ідіоти, я не знаю. Вам потрібно змінити свою думку. Вам потрібно думати розумніше. Я знаю, що у світі багато конфліктів. Я це знаю. Цей зачіпає мене конкретно, бо я українка. Але я не думаю, що будь-який конфлікт у світі – це нормально. Ні. Для мене це боляче щоразу. Цей світ, це життя про те, щоб мати будинок, автівку, дітей, сім'ю, собаку. Щоб сонце світило. Це все, що потрібне в житті. Просто проживати щасливі дні. Ці люди, що, навіщо, чому в них такі амбіції? Для чого? Щоб отримати нові території. Кінець. Ви бачили Маріуполь? Цього міста більше немає. Що це таке? Це не щасливе життя. Ці люди не мають води, нічого не мають. Вони живуть у руїнах міста. Заради чого? Що там робить росія? У цих людей більше не буде щасливого життя. Немає жодних причин так робити. Чи росії, чи будь-якій іншій країні. Я не вважаю, що сербам треба говорити, мовляв, добре, ми підтримуємо росіян чи росію загалом, чи президента росії. Ні. Їм треба змінити це. Я підтримую мирне життя. Ось так.

Раніше Цуренко засудила тих, хто просто відмовчується, а не виступає проти війни в Україні.