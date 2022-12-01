Ястремська програла у другому колі Challenger у Андоррі
Остання українка вилетіла з турніру в Андррі в одиночному розряді
Байндл у двох сетах програла Буксі
Фото: btu.org.ua
Катерина Байндл (WTA, 100) поступилася у другому колі турнірі серії Challenger у Андоррі Крістіні Буксі (WTA, 108) 3:6, 3:6.
За 1 годину 11 хвилин на корті українка зробила 1 ейс, реалізувала всі три брейк-поінтів та 6 разів помилилася при подачі. Іспанка 1 раз подала навиліт, зробила 6 брейків та 2 «подвійні». Це був другий офіційний матч тенісисток – Байндл поки не вигравала.
Нагадаємо, що раніше змагання у Андоррі завершили Дар’я Снігур та Даяна Ястремська.
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