Остання українка вилетіла з турніру в Андррі в одиночному розряді

Байндл у двох сетах програла Буксі

Фото: btu.org.ua

Катерина Байндл (WTA, 100) поступилася у другому колі турнірі серії Challenger у Андоррі Крістіні Буксі (WTA, 108) 3:6, 3:6.



За 1 годину 11 хвилин на корті українка зробила 1 ейс, реалізувала всі три брейк-поінтів та 6 разів помилилася при подачі. Іспанка 1 раз подала навиліт, зробила 6 брейків та 2 «подвійні». Це був другий офіційний матч тенісисток – Байндл поки не вигравала.

Нагадаємо, що раніше змагання у Андоррі завершили Дар’я Снігур та Даяна Ястремська.