Українки дізналися суперниць на старті Wimbledon

Калініна стане єдиною сіяною представницею України

Фото: j48tennis.net

Чотири українські тенісистки, які виступлять на Wimbledon, дізналися суперниць по першому раунду трав’яного Шолому.



Перша ракетка України Ангеліна Калініна (WTA, 36), яка посіяна під 29-м номером, на старті зіграє з угоркою Анною Бондар (WTA, 62). Даяна Ястремська (WTA, 74) буде протистояти румунці Ані Богдан (WTA, 109), яку уже двічі обігрувала.

Марта Костюк (WTA, 79) зустрінеться з британкою Кеті Свон (WTA, 223), яка отримала wild card від організаторів турніру. Леся Цуренко (WTA, 114) також зіграє з володаркою wild card – представницею Великої Британії Джоді Баррейдж (WTA, 169).

Нагадаємо, що напередодні Калініна та Цуренко дійшли до чвертьфіналу турніру в Істборні.