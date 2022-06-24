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Українки дізналися суперниць на старті Wimbledon

Калініна стане єдиною сіяною представницею України
Теніс Grand Slam
12:50
Українки дізналися суперниць на старті Wimbledon
Фото: j48tennis.net

Чотири українські тенісистки, які виступлять на Wimbledon, дізналися суперниць по першому раунду трав’яного Шолому.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (WTA, 36), яка посіяна під 29-м номером, на старті зіграє з угоркою Анною Бондар (WTA, 62). Даяна Ястремська (WTA, 74) буде протистояти румунці Ані Богдан (WTA, 109), яку уже двічі обігрувала.

Марта Костюк (WTA, 79) зустрінеться з британкою Кеті Свон (WTA, 223), яка отримала wild card від організаторів турніру. Леся Цуренко (WTA, 114) також зіграє з володаркою wild card – представницею Великої Британії Джоді Баррейдж (WTA, 169).

Нагадаємо, що напередодні Калініна та Цуренко дійшли до чвертьфіналу турніру в Істборні.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Ангеліна Калініна Даяна Ястремская Леся Цуренко Марта Костюк

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