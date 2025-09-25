Остапенко тренується в Пекіні з російським ексдепутатом
Колишня партнерка Людмили Кіченок отримує досвід від Сафіна
1 день тому
Олена Остапенко
24-та ракетка світу Олена Остапенко з Латвії у Пекіні провела тренування з дворазовим чемпіоном турнірів Grand Slam та експершою ракеткою світу, колишнім депутатом Держдуми РФ Маратом Сафіним.
У другому колі пекінського «тисячника» Остапенко зіграє з австралійкою Присциллою Хон. Сафін же перебуває в Китаї, супроводжуючи російського тенісиста Андрія Рубльова, якого тренує з весни 2025 року. У першому колі турніру ATP-500 Рубльов зустрінеться з італійцем Флавіо Коболлі.
Нагадаємо, раніше російський ексдепутат взяв участь в офіційному заході US Open-2025.
