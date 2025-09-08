Олег Гончар

Колишній російський тенісист Марат Сафін, чемпіон US Open 2000 року, взяв участь у церемонії жеребкування перед фінальним матчем US Open-2025.

У вирішальному поєдинку грали перша ракетка світу Яннік Сіннер та Карлос Алькарас.

45-річний колишній російський депутат вийшов на корт разом з суддею та дитиною, яка підкинула монетку для жеребкування, після чого сфотографувався з обома тенісистами.

Сафін був депутатом Держдуми РФ від партії «Єдина Росія» у 2011–2017 роках.

Зазначимо, що на US Open-2025 він також працював тренером російського тенісиста Андрєя Рубльова.

Нагадаємо, в фіналі турніру Алькарас виграв у Сіннера.