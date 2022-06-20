Марченко опустився на 18 позицій в оновленому рейтингу АТР. Сачко продовжує залишатися першою ракеткою України
Перша ракетка України на зміг дограти дебютний матч на Wimbledon
Сачко знявся у третьому сеті
19:51
Фото: БТУ
Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 244) не зміг завершити стартовий матч кваліфікації Wimbledon з Домініком Штрікером (ATP, 188) 4:6, 6:2, 1:4.
Українець за годину з чвертю 7 разів подав навиліт, припустився трьох «подвійних» та зробив два брейки. Швейцарець виконав 16 ейсів, 8 разів помилився на подачі та реалізував 3 брейк-поіни з п’яти. Це була друге очне протистояння тенісистів – швейцарець у 2021 році обіграв українця в фіналі домашнього Challenger. Відзначимо, що гравці взяли парний титул Challenger в Італії.
Нагадаємо, що Ілля Марченко вийшов в другий раунд відбору трав’яного Шолому.
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