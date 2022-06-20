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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Перша ракетка України на зміг дограти дебютний матч на Wimbledon

Сачко знявся у третьому сеті
Теніс Grand Slam
19:51
Перша ракетка України на зміг дограти дебютний матч на Wimbledon
Фото: БТУ

Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 244) не зміг завершити стартовий матч кваліфікації Wimbledon з Домініком Штрікером (ATP, 188) 4:6, 6:2, 1:4.

Українець за годину з чвертю 7 разів подав навиліт, припустився трьох «подвійних» та зробив два брейки. Швейцарець виконав 16 ейсів, 8 разів помилився на подачі та реалізував 3 брейк-поіни з п’яти. Це була друге очне протистояння тенісистів – швейцарець у 2021 році обіграв українця в фіналі домашнього Challenger. Відзначимо, що гравці взяли парний титул Challenger в Італії.

Нагадаємо, що Ілля Марченко вийшов в другий раунд відбору трав’яного Шолому.

Олег Шумейко-молодший
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Віталій Сачко

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