Сачко переміг у півфіналі кваліфікації турніру в Австрії

Перша ракетка України вийшов в фінал відбору Challenger

Фото: btu.org.ua

Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 246) виграв півфінальний матч кваліфікації турніру серії Challenger у Австрії у Джонатана Мрідхи (ATP, 472) 7:5, 7:5.



За дві години на корті українець виконав 4 ейси, реалізував 4 брейк-поінти з п’яти та 4 рази помилився при подачі. Швед 6 разів подав навиліт, припустився десяти «подвійних» та зробив 2 брейки. Це була перша очна зустріч тенісистів.

Нагадаємо, що в фінал відбору вийшов і Георгій Кравченко.