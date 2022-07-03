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Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Україна - Грузія

Сачко переміг у півфіналі кваліфікації турніру в Австрії

Перша ракетка України вийшов в фінал відбору Challenger
Теніс ATP
18:39
Сачко переміг у півфіналі кваліфікації турніру в Австрії
Фото: btu.org.ua

Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 246) виграв півфінальний матч кваліфікації турніру серії Challenger у Австрії у Джонатана Мрідхи (ATP, 472) 7:5, 7:5.

За дві години на корті українець виконав 4 ейси, реалізував 4 брейк-поінти з п’яти та 4 рази помилився при подачі. Швед 6 разів подав навиліт, припустився десяти «подвійних» та зробив 2 брейки. Це була перша очна зустріч тенісистів.

Нагадаємо, що в фінал відбору вийшов і Георгій Кравченко.

Олег Шумейко-молодший
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Віталій Сачко

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