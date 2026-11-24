Збірна України зберегла третю позицію. В топ-10 відбулась одна зміна – Польща випередила Канаду та піднялась на восьме місце.

23 листопада було опубліковано оновлений рейтинг збірних Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє прес-служба турніру.

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Рейтинг збірних Кубка Біллі Джин Кінг станом на 23 листопада:

1. Італія – 1312,50

2. Чехія – 1277,50

3. УКРАЇНА – 1226,25

4. Велика Британія – 1178,75

5. Іспанія – 1131,25

6. США – 1071,25

7. Казахстан – 988,75

8 (9). Польща – 937,50

9 (8). Канада – 921,25

10. Японія – 918,75

Перша сімка рейтингу увійшла до переліку сіяних команд у кваліфікації до турніру 2027 року. Несіяними є збірні Польщі, Японії, Австралії, Бельгії, Бразилії, Словенії та Таїланду.

Дата жеребкування кваліфікаційних матчів ще не визначена, а самі відбіркові матчі відбудуться в квітні 2027 року. Збірна Китаю на правах господаря вже забезпечила собі місце у фінальній частині.

Нагадаємо, що в вересні 2026 року збірна України вперше дійшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг, де поступилась Чехії.

Відомі потенційні суперники збірної України в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг-2027