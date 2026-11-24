Польща, Японія, Бельгія – можливі суперники України в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Відбіркові матчі відбудуться в квітні 2027 року
23 листопада було опубліковано оновлений рейтинг збірних Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє прес-служба турніру.
Збірна України зберегла третю позицію. В топ-10 відбулась одна зміна – Польща випередила Канаду та піднялась на восьме місце.
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Рейтинг збірних Кубка Біллі Джин Кінг станом на 23 листопада:
1. Італія – 1312,50
2. Чехія – 1277,50
3. УКРАЇНА – 1226,25
4. Велика Британія – 1178,75
5. Іспанія – 1131,25
6. США – 1071,25
7. Казахстан – 988,75
8 (9). Польща – 937,50
9 (8). Канада – 921,25
10. Японія – 918,75
Перша сімка рейтингу увійшла до переліку сіяних команд у кваліфікації до турніру 2027 року. Несіяними є збірні Польщі, Японії, Австралії, Бельгії, Бразилії, Словенії та Таїланду.
Дата жеребкування кваліфікаційних матчів ще не визначена, а самі відбіркові матчі відбудуться в квітні 2027 року. Збірна Китаю на правах господаря вже забезпечила собі місце у фінальній частині.
Нагадаємо, що в вересні 2026 року збірна України вперше дійшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг, де поступилась Чехії.
Відомі потенційні суперники збірної України в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг-2027
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