Радукану може пропустити Wimbledon-2022
Радукану, найімовірніше, зіграє на Wimbledon. Чемпіонка US Open-2021 пройде нове обстеження
Титулованная британка бажає повернутися на корт домашнього мейджора
16:51
Емма Радукану / Фото - skysportsДіюча чемпіонка US Open, 11-а ракетка світу Емма Радукану має намір зіграти на Wimbledon-2022, незважаючи на травму м'язів живота. Про це з посиланням на новинне агентство PA повідомляє Morning Star.
Відзначається, що 19-річна британка, якій довелося знятися турніру WTA 500 в Істбурні, вже проходить підготовчий процес на кортах Всеанглійського клубу.
При цьому Радукану повинна пройти нове обстеження, перш ніж вона прийме остаточне рішення про участь разом з командою.
Нагадаємо, Емма травмувалася на турнірі в Ноттінгемі.
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