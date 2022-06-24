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Радукану, найімовірніше, зіграє на Wimbledon. Чемпіонка US Open-2021 пройде нове обстеження

Титулованная британка бажає повернутися на корт домашнього мейджора
Теніс Grand Slam
16:51
Радукану, найімовірніше, зіграє на Wimbledon. Чемпіонка US Open-2021 пройде нове обстеження
Емма Радукану / Фото - skysports
Діюча чемпіонка US Open, 11-а ракетка світу Емма Радукану має намір зіграти на Wimbledon-2022, незважаючи на травму м'язів живота. Про це з посиланням на новинне агентство PA повідомляє Morning Star.

Відзначається, що 19-річна британка, якій довелося знятися турніру WTA 500 в Істбурні, вже проходить підготовчий процес на кортах Всеанглійського клубу.

При цьому Радукану повинна пройти нове обстеження, перш ніж вона прийме остаточне рішення про участь разом з командою. 

Нагадаємо, Емма травмувалася на турнірі в Ноттінгемі.
Володимир Кириченко
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Емма Радукану Wimbledon

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