Надаль: «У моєму житті багато речей, які роблять мене щасливим, крім тенісу»
Рафаель Надаль планує виступити на Wimbledon
Іспанець відновлюється після травми
18:35
Тоні Надаль, дядько і колишній тренер четвертої ракетки світу Рафаеля Надаля, розповів про участь племінника в Wimbledon.
Тоні Надаля цитує портал Tennis.net:
«Так, Рафаель зіграє на Wimbledon. Я розмовляв з ним. Спочатку він сказав: «Все ще болить». Але вже вчора він сказав, що йому набагато краще. Він хоче тренуватися. І якщо у нього буде хоча б невеликий шанс, то він зіграє на Wimbledon. У понеділок він вийде на корт».
Рафаель Надаль висловився з приводу завершення кар'єри.
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