Роддік спрогнозував переможницю жіночого турніру на Wimbledon-2025
Роддік впевнений у тріумфі саболєнко
22 хвилини тому
Переможець US Open-2003 американець Енді Роддік поділився думкою щодо претенденток на титул Wimbledon-2025 серед жінок.
На його думку, білоруска аріна саболєнко має найвищі шанси на перемогу.
Для мене це очевидно — саболєнко є головною фавориткою. Так, вона програла два останні фінали на мейджорах, але це не має значення. У неї є все, щоб перемогти саме на траві. Якщо говорити про інших — я б виділив Єлєну Рибакіну та Медісон Кіз. Щодо Коко Гофф — їй потрібно серйозно змінити гру, якщо вона хоче боротися за титул. Чим більше я про це думаю, тим більше переконуюся: саме аріна підніме трофей.
Людмила Кіченок зупинилася у кроці від фіналу турніру у Лондоні.