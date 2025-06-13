Людмила Кіченок зупинилася у кроці від фіналу турніру у Лондоні
Українка у парі з Раутліфф поступилися у двох сетах
15 хвилин тому
Фото: Getty Images
Людмила Кіченок та Ерін Раутліфф поступилися у півфіналі турніру серії WTA500 у Лондоні Ейжі Мухаммад та Демі Схурс 1:6, 2:6.
За годину на корті україно-новозеландський тандем реалізував 2 брейк-поінти з чотирьох та 9 разів помилився при подачі. Американо-нідерландська пара зробила 2 ейси, 6 брейків та 6 «подвійних».
Україна отримала суперника у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.
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