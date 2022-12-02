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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Руне за 2022-й рік піднявся з 103-го на 11-е місце в рейтингу ATP

Також виграв три турніри
Теніс ATP
02 грудня 20:50
Руне за 2022-й рік піднявся з 103-го на 11-е місце в рейтингу ATP

Відразу кілька тенісистів значно поліпшили своє становище в рейтингу ATP в 2022-му році.

Проривним виявився рік для Хольгера Руне. Він починав сезон 103-й ракеткою світу, а завершив 11-м, повідомляє OptaAce.

Вражаючий рік провели – Нік Кіргіос ( з 93 місця на 22-е ), Борна Чорич ( 73 – 26 ) і Міомір Кецмановіч ( 69 – 29 ).

Однак найбільш вражаючий стрибок зробив Франсіско серундоло. З 127 місця в рейтингу ATP він піднявся на 30-е.

У жінок виділилася переможниця Підсумкового турніру Каролін Гарсія.

Андрій Усмонов
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Хольгер Руне Нік Кіргіос

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