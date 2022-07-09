Джокович вийшов в рекордний в історії фінал Grand Slam і йде за четвертим поспіль Wimbledon
Рибакіна провалила перший сет, але виграла Wimbledon
Казахстанка перервала серію з чотирьох поспіль програних фіналів
18:14
Казахстанська тенісистка Єлєна Рибакіна стала чемпіонкою Wimbledon. У фіналі вона зустрілася з представницею Тунісу Онс Жабер і перемога з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.
Матч продовжувався 1 годину і 51 хвилину. За його підсумками Рибакіна стала першою тенісисткою з 2006 року, яка виграла фінал Wimbledon після поразки в першому сеті.
Також ця перемога перервала її серію з чотирьох поспіль поразок у фіналах одиночних турнірів.
До речі, з 1975 року лише Вінус Уільямс вдалося виграти Wimbledon, перебуваючи поза топ-20 рейтингу WTA. Тенісистка з Казахстану тепер також може похвалитися цим досягненням.
Нагадаємо, Рибакіна відхрестилася від свого російського минулого і сьогодення. Але їй важко було повірити.
Коментарі 0