Рибакіна провалила перший сет, але виграла Wimbledon

Казахстанка перервала серію з чотирьох поспіль програних фіналів

Казахстанська тенісистка Єлєна Рибакіна стала чемпіонкою Wimbledon. У фіналі вона зустрілася з представницею Тунісу Онс Жабер і перемога з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.

Матч продовжувався 1 годину і 51 хвилину. За його підсумками Рибакіна стала першою тенісисткою з 2006 року, яка виграла фінал Wimbledon після поразки в першому сеті.

Також ця перемога перервала її серію з чотирьох поспіль поразок у фіналах одиночних турнірів.

До речі, з 1975 року лише Вінус Уільямс вдалося виграти Wimbledon, перебуваючи поза топ-20 рейтингу WTA. Тенісистка з Казахстану тепер також може похвалитися цим досягненням.

Нагадаємо, Рибакіна відхрестилася від свого російського минулого і сьогодення. Але їй важко було повірити.