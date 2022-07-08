«Я ніде не живу». Уродженка росії, яка і досі мешкає в москві, відхрещується від рф

Фіналістка Wimbledon співчуває росіянам та білорусам, яких відсторонили від турніру

Фото: j48tennis.net

Єлену Рибакіну, яка народилася в росії, а нині представляє Казахстан, на пресконференції після півфіналу Wimbledon запитали, чи відчуває гравчиня себе представницею рф:



Я уже відповідала на це питання раніше. Я уже давно радо граю за Казахстан, де в мене повірили. Що означає, відчувати себе росіянкою? Я граю в теніс і насолоджуюся грою на турнірі. Я співчуваю гравцям, яким не вдалося сюди приїхати. Я вважаю, що я живу в Турі, бо подорожую щотижня (Рибакіна живе в москві, як і раніше). Більшість часу я проводжу у Турі. Між змаганнями я тренуюся в Словаччині, мої збори проходять в Дубаї. Тож я ніде не живу.

Нагадаємо, що у фіналі трав’яного Шолому Єлена зіграє з Онс Жабер.