Сачко не зумів пробитися до фіналу турніру у Чехії
Перша ракетка України поступився четвертому сіяному
близько 8 годин тому
Фото: ФТУ
Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 225) у півфіналі турніру серії Challenger програв четвертому сіяному Уго Дельєну (ATP, 90) 1:6, 4:6.
За годину з чвертю на корті українець один раз помилився при подачі. Болівієць зробив 5 ейсів, 3 брейки та одну «подвійну». Це була друга зустріч тенісистів – Сачко поки не перемагав.
Раніше визначилися фіналістки Roland Garros.
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