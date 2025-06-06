Сачко не зумів пробитися до фіналу турніру у Чехії

Перша ракетка України поступився четвертому сіяному

близько 8 годин тому

Фото: ФТУ
Фото: ФТУ
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 225) у півфіналі турніру серії Challenger програв четвертому сіяному Уго Дельєну (ATP, 90) 1:6, 4:6.

За годину з чвертю на корті українець один раз помилився при подачі. Болівієць зробив 5 ейсів, 3 брейки та одну «подвійну». Це була друга зустріч тенісистів – Сачко поки не перемагав.

Раніше визначилися фіналістки Roland Garros.

Поділитись

ТенісНовини СпортуВіталій Сачко

Матеріали по темі

Фото: btu.org.ua

Сачко переміг 19-у ракетку світу на старті турніру у Чехії

4 днi тому

Карлос Адамес / Фото - CNN

Алькарас став другою ракеткою світу, Сачко зберіг статус першої ракетки України

18 днів тому

Фото: btu.org.ua

Перша ракетка України розгромив Шевченка на шляху до півфіналу турніру у Чехії

1 день тому