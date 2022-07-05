Сачко програв на старті челленджера в Зальцбурзі

Віталій поступився у двох сетах

В австрійському Зальцбурзі в першому колі челленджера Salzburg Open перша ракетка України Віталій Сачко (ATP 246) програв французу Артуру Ріндеркнешу (ATP 62) з рахунком 3:6, 1:6.



Матч тривав 77 хвилин, протягом яких Сачко виконав один ейс, допустив одну подвійну помилку і не реалізував жодного з трьох брейк-пойнтів.

Нагадаємо, раніше Сачко пробився в основну сітку челленджера в Зальцбурзі через кваліфікацію.



