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Сачко програв на старті челленджера в Зальцбурзі

Віталій поступився у двох сетах
Теніс ATP
14:59
Сачко програв на старті челленджера в Зальцбурзі

В австрійському Зальцбурзі в першому колі челленджера Salzburg Open перша ракетка України Віталій Сачко (ATP 246) програв французу Артуру Ріндеркнешу (ATP 62) з рахунком 3:6, 1:6.

Матч тривав 77 хвилин, протягом яких Сачко виконав один ейс, допустив одну подвійну помилку і не реалізував жодного з трьох брейк-пойнтів.

Нагадаємо, раніше Сачко пробився в основну сітку челленджера в Зальцбурзі через кваліфікацію.


Карен Агабекян
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Віталій Сачко

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