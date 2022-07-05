Сачко переміг у півфіналі кваліфікації турніру в Австрії
Сачко програв на старті челленджера в Зальцбурзі
Віталій поступився у двох сетах
В австрійському Зальцбурзі в першому колі челленджера Salzburg Open перша ракетка України Віталій Сачко (ATP 246) програв французу Артуру Ріндеркнешу
(ATP 62) з рахунком 3:6, 1:6.
Матч тривав 77 хвилин, протягом яких Сачко виконав один ейс, допустив одну подвійну помилку і не реалізував жодного з трьох брейк-пойнтів.
Нагадаємо, раніше Сачко пробився в основну сітку челленджера в Зальцбурзі через кваліфікацію.
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