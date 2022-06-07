Сачко слідом за Марченко програв на старті челленджера в Словаччині

Українець поступився в трьох сетах

Віталий Сачко / Фото: btu.org.ua

У першому колі челленджера в Братиславі (Словаччина) Віталій Сачко (ATP 255) програв швейцарцю Йохану Ніклесу (ATP 281) з рахунком 6:3, 3:6, 4:6.

Матч тривав 133 хвилини, упродовж яких Сачко подав три ейси проти одного у суперника. При цьому, українець зробив три подвійні помилки, тоді як швейцарець зробив шість помилок.

Також Сачко реалізував 6 з 13 брейк-пойнтів проти 7 з 16 у опонента.

Нагадаємо, раніше турнір в Братиславі покинув перша ракетка України Ілля Марченко.