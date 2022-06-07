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Сачко слідом за Марченко програв на старті челленджера в Словаччині

Українець поступився в трьох сетах
Теніс ATP
07 червня 21:58
Сачко слідом за Марченко програв на старті челленджера в Словаччині
Віталий Сачко / Фото: btu.org.ua

У першому колі челленджера в Братиславі (Словаччина) Віталій Сачко (ATP 255) програв швейцарцю Йохану Ніклесу (ATP 281) з рахунком 6:3, 3:6, 4:6.

Матч тривав 133 хвилини, упродовж яких Сачко подав три ейси проти одного у суперника. При цьому, українець зробив три подвійні помилки, тоді як швейцарець зробив шість помилок.

Також Сачко реалізував 6 з 13 брейк-пойнтів проти 7 з 16 у опонента.

Нагадаємо, раніше турнір в Братиславі покинув перша ракетка України Ілля Марченко.

Карен Агабекян
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Віталій Сачко

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