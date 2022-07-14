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Сачко вийшов в чвертьфінал челленджера в Нідерландах

Віталій виграв в двох сетах
Теніс ATP
20:26
Сачко вийшов в чвертьфінал челленджера в Нідерландах

У другому колі челленджера в Нідерландах український тенісист Віталій Сачко (ATP 286) виграв у німця Матса Мораінга (ATP 133) з рахунком 6:3, 7:6.

Матч тривав 99 хвилин, протягом яких українець подав чотири ейси та допустив одну подвійну помилку.

Також Сачко реалізував три з десяти брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі турніру Сачко зіграє проти переможця матчу Таллон ГрікспорЖомбор Пірош.

Як повідомлялося, Сачко програв на старті челленджера в Зальцбурзі.


Карен Агабекян
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Віталій Сачко

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