Сачко вийшов в чвертьфінал челленджера в Нідерландах

Віталій виграв в двох сетах

У другому колі челленджера в Нідерландах український тенісист Віталій Сачко (ATP 286) виграв у німця Матса Мораінга (ATP 133) з рахунком 6:3, 7:6.



Матч тривав 99 хвилин, протягом яких українець подав чотири ейси та допустив одну подвійну помилку.

Також Сачко реалізував три з десяти брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі турніру Сачко зіграє проти переможця матчу Таллон Грікспор – Жомбор Пірош.

Як повідомлялося, Сачко програв на старті челленджера в Зальцбурзі.



