Сачко переміг у півфіналі кваліфікації турніру в Австрії
Сачко вийшов в чвертьфінал челленджера в Нідерландах
Віталій виграв в двох сетах
У другому колі челленджера в Нідерландах український тенісист Віталій Сачко (ATP 286) виграв у німця Матса Мораінга (ATP 133) з рахунком 6:3, 7:6.
Матч тривав 99 хвилин, протягом яких українець подав чотири ейси та допустив одну подвійну помилку.
Також Сачко реалізував три з десяти брейк-пойнтів.
У чвертьфіналі турніру Сачко зіграє проти переможця матчу Таллон Грікспор – Жомбор Пірош.
Як повідомлялося, Сачко програв на старті челленджера в Зальцбурзі.
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