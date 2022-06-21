Саккарі: «Всі хочуть уникнути матчу з Сереною Вільямс»

П'ята ракетка світу Марія Саккарі прокоментувала прес-службі WTA повернення колишнього лідера світового рейтингу Серени Вільямс на корт.

Впевнена, що всі хочуть уникнути матчу з нею. Особливо якщо вона здобуде кілька перемог і почне відчувати впевненість в собі. Ми говоримо про найбільшої спортсменці всіх часів».