Серена Вільямс опублікувала відео з тренування на трав'яному покритті
Саккарі: «Всі хочуть уникнути матчу з Сереною Вільямс»
Грецька тенісистка прокоментувала повернення американки на корт
П'ята ракетка світу Марія Саккарі прокоментувала прес-службі WTA повернення колишнього лідера світового рейтингу Серени Вільямс на корт.
«Я росла, спостерігаючи за грою Серени і Вінус, мій дідусь дуже любив теніс. Думаю, що це дуже добре для тенісу. Серена повертається, це інтригує.
Впевнена, що всі хочуть уникнути матчу з нею. Особливо якщо вона здобуде кілька перемог і почне відчувати впевненість в собі. Ми говоримо про найбільшої спортсменці всіх часів».
Серена Вільямс планує виступити на Wimbledon.
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