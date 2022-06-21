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Савчук: «Є тренера, є гравці, які підтримують повний бан і рішення Wimbledon, але таких меншість»

Українка зазначила, що ці люди публічно не говорять про свою позицію
Теніс WTA
08:08
Савчук: «Є тренера, є гравці, які підтримують повний бан і рішення Wimbledon, але таких меншість»

Колишня українська тенісистка і менеджер збірної Ольга Савчук розповіла про тих, хто підтримує повне відсторонення російських і білоруських тенісистів.

«Є тренера, є гравці, які особисто мені говорили, що вони підтримують повний бан і рішення Wimbledon, але таких меншість. Я помітила такі випадки, що коли питала когось особисто, то ці люди згодні з рішенням про повний бан, але вони не заявляють про це вголос. А коли потім дають інтерв'ю, тоді говорять зовсім інше. Швидше за все це пов'язано з тим, що їм складно заявити про це відкрито, перебуваючи на турнірі, а потім дивитися цим гравцям в обличчя. Напевно, складно сказати про це вголос, і тому багато хто підтримує рішення Wimbledon, однак для ЗМІ говорять зовсім інше.

Були такі випадки, що хтось говорив, що це неправильне рішення, але потім ти починаєш з ними говорити, пояснювати, що їм незрозуміло в заяві Wimbledon і взагалі, чому повинен бути повний бан, і тоді люди говорили, мовляв, так, дійсно, це правильне рішення. Тому мене дуже дивує, наскільки поверхнево люди вникають в цю ситуацію і наскільки сильно не вникають. В основному збирають новини за чутками, ніхто глибоко не вникає».

Нагадаємо, раніше російська тенісистка відмовилася від країни заради Wimbledon.


Джерело: btu.org.ua Карен Агабекян
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Ольга Савчук Wimbledon

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