Перша ракетка України на зміг дограти дебютний матч на Wimbledon
Савчук: «Є тренера, є гравці, які підтримують повний бан і рішення Wimbledon, але таких меншість»
Українка зазначила, що ці люди публічно не говорять про свою позицію
Колишня українська тенісистка і менеджер збірної Ольга Савчук розповіла про тих, хто підтримує повне відсторонення російських і білоруських тенісистів.
«Є тренера, є гравці, які особисто мені говорили, що вони підтримують повний бан і рішення Wimbledon, але таких меншість. Я помітила такі випадки, що коли питала когось особисто, то ці люди згодні з рішенням про повний бан, але вони не заявляють про це вголос. А коли потім дають інтерв'ю, тоді говорять зовсім інше. Швидше за все це пов'язано з тим, що їм складно заявити про це відкрито, перебуваючи на турнірі, а потім дивитися цим гравцям в обличчя. Напевно, складно сказати про це вголос, і тому багато хто підтримує рішення Wimbledon, однак для ЗМІ говорять зовсім інше.
Були такі випадки, що хтось говорив, що це неправильне рішення, але потім ти починаєш з ними говорити, пояснювати, що їм незрозуміло в заяві Wimbledon і взагалі, чому повинен бути повний бан, і тоді люди говорили, мовляв, так, дійсно, це правильне рішення. Тому мене дуже дивує, наскільки поверхнево люди вникають в цю ситуацію і наскільки сильно не вникають. В основному збирають новини за чутками, ніхто глибоко не вникає».
Нагадаємо, раніше російська тенісистка відмовилася від країни заради Wimbledon.