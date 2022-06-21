Савчук: «Є тренера, є гравці, які підтримують повний бан і рішення Wimbledon, але таких меншість»

Колишня українська тенісистка і менеджер збірної Ольга Савчук розповіла про тих, хто підтримує повне відсторонення російських і білоруських тенісистів.



Були такі випадки, що хтось говорив, що це неправильне рішення, але потім ти починаєш з ними говорити, пояснювати, що їм незрозуміло в заяві Wimbledon і взагалі, чому повинен бути повний бан, і тоді люди говорили, мовляв, так, дійсно, це правильне рішення. Тому мене дуже дивує, наскільки поверхнево люди вникають в цю ситуацію і наскільки сильно не вникають. В основному збирають новини за чутками, ніхто глибоко не вникає».