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THE FOOTBALL REVIEW

Серена Уільямс повернулася після річної відсутності і програла в першому колі Wimbledon

Подібне трапилося з американкою лише втретє на турнірах Grand Slam
Теніс Grand Slam
07:31
Серена Уільямс повернулася після річної відсутності і програла в першому колі Wimbledon

Колишня перша ракетка світу 40-річна Серена Уільямс повернулася після річної перерви і поступилася в першому колі Wimbledon.

Американка зійшлася з француженкою Армоні Тан і поступилася в найдовшому матчі цього розіграшу турніру – 5:7, 6:1, 6:7(10).

Матч продовжувався 2 години і 14 хвилин. За цей час 23-разова переможниця турнірів Grand Slam 5 разів подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки і виграла 6 геймів на прийомі. В свою чергу, на шляху до лише третьої перемоги в основі мейджора Тан здійснила 3 ейси, зробила 3 «подвійні» і реалізувала 5 брейк-поінтів.

Варто відзначити, що на тай-брейку Уільямс вела 4:0, але, зрештою, поступилася.

Таким чином, 7-разова чемпіонка Wimbledon лише втретє в своїй кар’єрі поступилася в першому колі турніру Великого шолому. Якщо брати лише повні матчі, то вдруге – з 80 заходів.

Після поразки вона отримала від трибун оплески стоячи.

Нагадаємо, вперше за 14 років в другому колі Wimbledon зіграють відразу три українки. І, як мінімум одна проб’ється далі.

Сергій Лук'яненко
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Серена Вільямс

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