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Серена Вільямс: «Чи може цей матч бути останнім для мене? Я не знаю»

Легендарна американка прокоментувала поразку в першому колі Wimbledon
Теніс Grand Slam
08:20
Серена Вільямс: «Чи може цей матч бути останнім для мене? Я не знаю»

Колишня перша ракетка світу Серена Вільямс прокоментувала поразку в першому колі Wimbledon.

Американку цитує портал AP:

«Це безперечно краще, ніж в минулому році. Це початок. Грати постійно або кожні три-чотири тижні – це не одне і те ж. З огляду на це я відчуваю, що в деяких аспектах відіграла цілком нормально. Не у всіх. Можливо, в ключові моменти я могла бути краще. Але ви повинні подумати: якби я проводила матчі, то не упустила б деякі з цих очок. Чи може цей матч бути останнім для мене? Питання, на який я не можу відповісти. Я не знаю ... Хто знає, де я з'явлюся?»

Серена Вільямс програла Армоні Тан в першому колі Wimbledon.

Рене Тер Велде
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Серена Вільямс Wimbledon

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