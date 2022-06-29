Серена Уільямс повернулася після річної відсутності і програла в першому колі Wimbledon
Серена Вільямс: «Чи може цей матч бути останнім для мене? Я не знаю»
Легендарна американка прокоментувала поразку в першому колі Wimbledon
08:20
Колишня перша ракетка світу Серена Вільямс прокоментувала поразку в першому колі Wimbledon.
Американку цитує портал AP:
«Це безперечно краще, ніж в минулому році. Це початок. Грати постійно або кожні три-чотири тижні – це не одне і те ж. З огляду на це я відчуваю, що в деяких аспектах відіграла цілком нормально. Не у всіх. Можливо, в ключові моменти я могла бути краще. Але ви повинні подумати: якби я проводила матчі, то не упустила б деякі з цих очок. Чи може цей матч бути останнім для мене? Питання, на який я не можу відповісти. Я не знаю ... Хто знає, де я з'явлюся?»
Серена Вільямс програла Армоні Тан в першому колі Wimbledon.
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