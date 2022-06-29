Серена Вільямс: «Чи може цей матч бути останнім для мене? Я не знаю»
Серена Вільямс планує виступити на US Open
Легендарна американка мотивована зіграти на домашньому Grand Slam
10:20
Колишня перша ракетка світу Серена Вільямс заявила прес-службі WTA, що планує виступити на US Open.
«Коли ти вдома, особливо в Нью-Йорку, на US Open – тут я вперше виграла турнір Grand Slam, – це завжди щось особливе. Перший раз завжди особливий. Я серйозно мотивована стати краще і зіграти вдома».
Серена Вільямс програла Армоні Тан в першому колі Wimbledon.
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