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Серена Вільямс планує виступити на US Open

Легендарна американка мотивована зіграти на домашньому Grand Slam
Теніс Grand Slam
10:20
Серена Вільямс планує виступити на US Open

Колишня перша ракетка світу Серена Вільямс заявила прес-службі WTA, що планує виступити на US Open.

«Коли ти вдома, особливо в Нью-Йорку, на US Open – тут я вперше виграла турнір Grand Slam, – це завжди щось особливе. Перший раз завжди особливий. Я серйозно мотивована стати краще і зіграти вдома».

Серена Вільямс програла Армоні Тан в першому колі Wimbledon.

Рене Тер Велде
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US Open Серена Вільямс

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