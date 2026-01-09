Олег Гончар

У півфіналі турніру в Брісбені (Австралія) в парному розряді українки Надія та Людмила Кіченок зазнали поразки від Шувей Сьо з Тайбея та Олени Остапенко з Латвії — 2:6, 4:6.

Матч тривав 81 хвилину. За цей час українки не виконали жодного ейсу, тоді як їхні суперниці подали два. Водночас сестри Кіченок допустили чотири подвійні помилки, тоді як у Сьо та Остапенко була одна.

Також український дует реалізував один брейк-пойнт, тоді як суперниці використали чотири з одинадцяти брейків.

Нагадаємо, раніше до фіналу турніру в Брісбені також не змогла пробитися українка Дар’я Снігур.