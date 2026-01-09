Снігур не змогла пробитися до фіналу турніру в Канберрі
Українка поступилася у двох сетах
близько 2 годин тому
Дар’я Снігур / Фото: j48tennis.net
У півфіналі турніру WTA 125 у Канберрі (Австралія) українська тенісистка Дар’я Снігур (WTA 149) завершила виступи.
Снігур поступилася представниці Тайбея Джоанні Гарленд (WTA 129) з рахунком 6:7, 3:6.
Матч тривав 95 хвилин. За цей час українка не виконала жодного ейсу, тоді як у суперниці їх було дев’ять. Обидві тенісистки припустилися по дві подвійні помилки.
Снігур реалізувала один брейк-пойнт, тоді як Гарленд використала три з п’яти можливостей на прийомі.
Зазначимо, що це був перший очний матч між тенісистками.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі турніру Снігур сенсаційно перемогла першу сіяну змагань.
