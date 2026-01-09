Олег Гончар

У півфіналі турніру WTA 125 у Канберрі (Австралія) українська тенісистка Дар’я Снігур (WTA 149) завершила виступи.

Снігур поступилася представниці Тайбея Джоанні Гарленд (WTA 129) з рахунком 6:7, 3:6.

Матч тривав 95 хвилин. За цей час українка не виконала жодного ейсу, тоді як у суперниці їх було дев’ять. Обидві тенісистки припустилися по дві подвійні помилки.

Снігур реалізувала один брейк-пойнт, тоді як Гарленд використала три з п’яти можливостей на прийомі.

Зазначимо, що це був перший очний матч між тенісистками.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі турніру Снігур сенсаційно перемогла першу сіяну змагань.