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Шевченко, Стаховський та Світоліна братимуть участь у благодійному заході Швентек

Польська тенісистка за виручені кошти допоможе українцям
Теніс WTA
15:55
Шевченко, Стаховський та Світоліна братимуть участь у благодійному заході Швентек

23 липня в Кракові пройде благодійний захід під назвою «Іга Швентек і друзі для України», виручені кошти від якого направлять в Україну.

Учасниками заходу стануть Сергій Стаховський, Агнешка Радванська і Мартін Павельський, які разом зі Швентек зіграють в парах. Потім Іга проведе один сет проти Радванської.

Спеціальними гостями заходу будуть посли благодійної платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Еліна Світоліна.

Захід співпрацюватиме з фондом Еліни Світоліной, UNITED24 і польської осередком UNICEF.

«Сподіваюся, ми зможемо зустрітися в великій кількості на арені Tauron в Кракові і перед телевізорами, щоб показати силу спорту, коли він об'єднує нас для допомоги та принесе трохи радості.

Я дуже рада і вдячна, що ми це влаштовуємо».

Нагадаємо, раніше Світоліна розповіла про свою благодійну місії.


Карен Агабекян
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Теги

Еліна Світоліна Іга Швентек благодійність Андрій Шевченко

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