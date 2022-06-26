Світоліна: «Президент Зеленський вселив мені надію: ми зможемо перемогти в цій війні»

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала для Tennis World USA рішення стати послом фандрайзинговой платформи United24.



Він приклад для всього українського народу. Він перевершив всі очікування.

Багато моїх друзів повернулися в Україну і стали в її захист. Страждає багато людей, тому United24 може допомогти всім українцям, військовим і дітям. Я сподіваюся, що ця маленька піщинка, яка, я сподіваюся, згодом може що - небудь змінити.

Пережити чергову війну літнім людям дуже важко. Відсутність їжі, необхідність сидіти в погребі кілька днів – їм дійсно важко. Я намагаюся підтримувати зв'язок з бабусею і допомогти їй, тому що вона занадто стара, щоб самостійно рухатися.

Мої дядьки живуть недалеко від неї. Вони бачать один одного, коли можуть вибратися з будинку, і дуже допомагають. Сподіваюся, що вся ця біль закінчиться і я якомога швидше знову зустрінуся з нею».