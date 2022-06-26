Світоліна: «Президент Зеленський вселив мені надію: ми зможемо перемогти в цій війні»
Українська тенісистка Еліна Світоліна
прокоментувала для Tennis World USA
рішення стати послом фандрайзинговой платформи United24.
«Для мене це було за честь, я нервувала так, як ніколи раніше. Навіть коли я дійшла до півфіналу «Вімблдону», я не так нервувала. Президент Зеленський вселив мені надію: ми зможемо перемогти в цій війні і будемо рухатися вперед.
Він приклад для всього українського народу. Він перевершив всі очікування.
Багато моїх друзів повернулися в Україну і стали в її захист. Страждає багато людей, тому United24 може допомогти всім українцям, військовим і дітям. Я сподіваюся, що ця маленька піщинка, яка, я сподіваюся, згодом може що - небудь змінити.
Пережити чергову війну літнім людям дуже важко. Відсутність їжі, необхідність сидіти в погребі кілька днів – їм дійсно важко. Я намагаюся підтримувати зв'язок з бабусею і допомогти їй, тому що вона занадто стара, щоб самостійно рухатися.
Мої дядьки живуть недалеко від неї. Вони бачать один одного, коли можуть вибратися з будинку, і дуже допомагають. Сподіваюся, що вся ця біль закінчиться і я якомога швидше знову зустрінуся з нею».
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить у взаємодію Світоліной з Андрієм Шевченка на благо України.
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