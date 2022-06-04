Швентек: «Перший Grand Slam - це класно, але другий - це підтвердження»
Швентек: «Хочу сказати Україні: залишайся сильною, війна ще триває»
Польська тенісистка виступала з синьо-жовтою стрічкою на підтримку українського народу
19:05
Перша ракетка світу Іга Швентек підтримала Україну під час церемонії нагородження Roland Garros.
«В кінці хочу сказати Україні: залишайся сильною, війна ще триває. З першої своєї промови в Досі я сподівалася, що якщо буду говорити наступного разу, то ситуація буде краще. Я все ще сподіваюся. Я буду продовжувати підтримувати, чим зможу».
Варто відзначити, що Іга виступала з синьо-жовтою стрічкою на бейсболці на підтримку українського народу.
Іга Швентек стала тріумфатором турніру серії Grand Slam Roland Garros.