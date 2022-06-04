Швентек: «Перший Grand Slam - це класно, але другий - це підтвердження»

Перша ракетка світу Іга Швентек прокоментувала другу перемогу на Roland Garros.

Швентек цитує eurosportplayer.com:

Ми з командою багато про це говорили, і я зрозуміла, що не так вже й просто робити це багато місяців поспіль. Сподіваюся, зараз у мене буде час відпочити і повернутися ще більш свіжої.

Перший Grand Slam - це класно, але другий - це підтвердження. І другий Grand Slam був моєю метою. Я рада, що мені вдалося показати стабільність і все це повторити. Це два тижні наполегливої роботи, статися може що завгодно. Я рада, що змогла провести їх на високому рівні».