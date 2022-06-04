Іга Швентек стала тріумфатором Roland Garros та згадала про Україну
Швентек: «Перший Grand Slam - це класно, але другий - це підтвердження»
Польська тенісистка прокоментувала другу перемогу на Roland Garros
18:40
Перша ракетка світу Іга Швентек прокоментувала другу перемогу на Roland Garros.
Швентек цитує eurosportplayer.com:
«По ходу цього сезону я дуже багато про себе дізналася. Я зрозуміла, що меж немає. Як тільки мені здавалося, що серія добігає кінця, мені вдавалося це подолати, зосереджуватися тільки на наступному кроці. Я дуже пишаюся тим, що це вдається.
Ми з командою багато про це говорили, і я зрозуміла, що не так вже й просто робити це багато місяців поспіль. Сподіваюся, зараз у мене буде час відпочити і повернутися ще більш свіжої.
Перший Grand Slam - це класно, але другий - це підтвердження. І другий Grand Slam був моєю метою. Я рада, що мені вдалося показати стабільність і все це повторити. Це два тижні наполегливої роботи, статися може що завгодно. Я рада, що змогла провести їх на високому рівні».
Іга Швентек стала тріумфатором турніру серії Grand Slam Roland Garros.