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Швентек: «Перший Grand Slam - це класно, але другий - це підтвердження»

Польська тенісистка прокоментувала другу перемогу на Roland Garros
Теніс Grand Slam
18:40
Швентек: «Перший Grand Slam - це класно, але другий - це підтвердження»

Перша ракетка світу Іга Швентек прокоментувала другу перемогу на Roland Garros.

Швентек цитує eurosportplayer.com:

«По ходу цього сезону я дуже багато про себе дізналася. Я зрозуміла, що меж немає. Як тільки мені здавалося, що серія добігає кінця, мені вдавалося це подолати, зосереджуватися тільки на наступному кроці. Я дуже пишаюся тим, що це вдається.

Ми з командою багато про це говорили, і я зрозуміла, що не так вже й просто робити це багато місяців поспіль. Сподіваюся, зараз у мене буде час відпочити і повернутися ще більш свіжої.

Перший Grand Slam - це класно, але другий - це підтвердження. І другий Grand Slam був моєю метою. Я рада, що мені вдалося показати стабільність і все це повторити. Це два тижні наполегливої роботи, статися може що завгодно. Я рада, що змогла провести їх на високому рівні».

Іга Швентек стала тріумфатором турніру серії Grand Slam Roland Garros.

Рене Тер Велде
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Іга Швентек

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