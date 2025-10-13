Швентек вийшла на другу позицію за призовими в історії WTA
Польська тенісистка наблизилася до Серени Вільямс
близько 2 годин тому
Іга Швентек
Шестиразова переможниця турнірів Grand Slam та друга ракетка світу Іга Швентек обійшла семиразову чемпіонку мейджорів Вінус Вільямс за сумою призових на турнірах WTA.
Швентек заробила $42 945 490, що дозволило їй посісти друге місце в історичному рейтингу призових. Попереду лише Серена Вільямс із $94 816 730. Вінус Вільямс опустилася на третю сходинку з $42 867 364.
Топ-10 тенісисток за призовими в історії WTA:
- Серена Вільямс (США) – $94 816 730
- Іга Швентек (Польща) – $42 945 490
- Вінус Вільямс (США) – $42 867 364
- Аріна Соболенко (Білорусь) – $42 480 621
- Сімона Халеп (Румунія) – $40 236 618
- Вікторія Азаранка (Білорусь) – $38 890 473
- Марія Шарапова (Росія) – $38 777 962
- Петра Квітова (Чехія) – $37 653 615
- Каролін Возняцкі (Данія) – $36 479 231
- Анжеліка Кербер (Німеччина) – $32 545 460
Нагадаємо, Корі Гауфф перемогла Джессіку Пегулу в американському дербі та стала переможницею «тисячника» в Ухані.
