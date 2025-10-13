Олег Гончар

Шестиразова переможниця турнірів Grand Slam та друга ракетка світу Іга Швентек обійшла семиразову чемпіонку мейджорів Вінус Вільямс за сумою призових на турнірах WTA.

Швентек заробила $42 945 490, що дозволило їй посісти друге місце в історичному рейтингу призових. Попереду лише Серена Вільямс із $94 816 730. Вінус Вільямс опустилася на третю сходинку з $42 867 364.

Топ-10 тенісисток за призовими в історії WTA:

Серена Вільямс (США) – $94 816 730 Іга Швентек (Польща) – $42 945 490 Вінус Вільямс (США) – $42 867 364 Аріна Соболенко (Білорусь) – $42 480 621 Сімона Халеп (Румунія) – $40 236 618 Вікторія Азаранка (Білорусь) – $38 890 473 Марія Шарапова (Росія) – $38 777 962 Петра Квітова (Чехія) – $37 653 615 Каролін Возняцкі (Данія) – $36 479 231 Анжеліка Кербер (Німеччина) – $32 545 460

