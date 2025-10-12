Олег Шумейко

Третя ракетка світового рейтингу Коко Гофф у фіналі турніру серії WTA1000 у китайському Ухані перемогла Джессіку Пегулу (WTA, 6) 6:4, 7:5.

За 1 годину 42 хвилини на корті Коко 4 рази подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з восьми та 8 разів помилилася при подачі. Пегула зробила 4 брейки та дві «подвійні». Це була сьома зустріч тенісисток – Гофф перемогла втретє. Це десятий титул у кар’єрі Коко та третій у рамках турнірів серії WTA1000.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева вийшла в основу змагань у Нінбо.