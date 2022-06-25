Швентек: «Я впевнена, що Серена Вільямс буде в хорошій формі»

Перша ракетка світу Іга Швентек розповіла про зустріч з легендарної Сереною Вільямс.

Швентек цитує портал france24.com:

Але здорово просто побачити її в турі, тому що вона справжня легенда, ніхто не зробив стільки в тенісі.

Я впевнена, що вона буде в хорошій формі, тому що у неї великий досвід повернень після перерв і просто участі в Grand Slam. Думаю, вона зможе ним скористатися на Wimbledon».