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Швентек: «Я впевнена, що Серена Вільямс буде в хорошій формі»
Польська тенісистка розповіла про зустріч з легендарної американкою
20:45
Перша ракетка світу Іга Швентек розповіла про зустріч з легендарної Сереною Вільямс.
Швентек цитує портал france24.com:
«Я бачила її вчора і була вражена, не знала, як реагувати. Я хотіла з нею познайомитися. Я бачила, що поруч з нею стільки людей. Я не знаю її команду. Це було досить дивно.
Але здорово просто побачити її в турі, тому що вона справжня легенда, ніхто не зробив стільки в тенісі.
Я впевнена, що вона буде в хорошій формі, тому що у неї великий досвід повернень після перерв і просто участі в Grand Slam. Думаю, вона зможе ним скористатися на Wimbledon».
Іга Швентек стала тріумфатором Roland Garros.
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