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Світовий бокс. Тижневик

Швентек: «Я впевнена, що Серена Вільямс буде в хорошій формі»

Польська тенісистка розповіла про зустріч з легендарної американкою
Теніс Grand Slam
20:45
Швентек: «Я впевнена, що Серена Вільямс буде в хорошій формі»

Перша ракетка світу Іга Швентек розповіла про зустріч з легендарної Сереною Вільямс.

Швентек цитує портал france24.com:

«Я бачила її вчора і була вражена, не знала, як реагувати. Я хотіла з нею познайомитися. Я бачила, що поруч з нею стільки людей. Я не знаю її команду. Це було досить дивно.

Але здорово просто побачити її в турі, тому що вона справжня легенда, ніхто не зробив стільки в тенісі.

Я впевнена, що вона буде в хорошій формі, тому що у неї великий досвід повернень після перерв і просто участі в Grand Slam. Думаю, вона зможе ним скористатися на Wimbledon».

Іга Швентек стала тріумфатором Roland Garros.

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Теги

Wimbledon Іга Швентек Серена Вільямс

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