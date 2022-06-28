Неймовірна Швьонтек з баранкою влаштувала розгром 252-й ракетці світу на старті Wimbledon
Швьонтек на Wimbledon встановила найдовшу переможну серію в XXI столітті
Перша ракетка світу не програє з лютневого турніру в Дубаї
20:23
Іга Швьонтек / Фото - tennishead.netПерша ракетка світу Іга Швьонтек впевнено вийшла до другого раунду Wimbledon-2022.
21-річна полька обіграла хорватку Яну Фетт (6:0, 6:3). Це 36 перемога Швьонтек поспіль.
Відзначимо, що її переможна серія найдовша в XXI столітті. Полька не програє з лютневого турніру в Дубаї.
Tennis - Longest winning streaks on the WTA tour this century— Gracenote Olympic ( @ GracenoteGold ) June 28, 2022
36 - Iga Swiatek ( 2022 )
35 - Venus Williams ( 2000 )
34 - Serena Williams ( 2013 )
32 - Justine Henin ( 2008 )#Wimbledon
Серія Швьонтек займає шосте місце серед найдовших в історії жіночого тенісу.
Сьогодні вона обійшла Вінус Вільямс, яка виграла 35 матчів в 2000 році і зрівнялася з Монікою Селеш, яка виграла 36 в 1990-му. При цьому її обходять Мартіна Хінгіс (37), Кріс Еверт (55), Маргарет Корт (57), Штеффі Граф (66) та Мартіна Навратілова (74).
Нагадаємо, що в другому раунді британського мейджора зіграють Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.
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