Швьонтек — про танець переможців Wimbledon: «Спочатку хочу виграти»
Польська тенісистка каже, що наразі думає лише про гру у фіналі
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Четверта ракетка світу Іга Швьонтек з обережністю прокоментувала можливість участі у традиційному танці переможців Wimbledon-2025, який зазвичай проходить у неділю після фіналу.
Польську тенісистку запитали, чи готова вона до танцю з переможцем чоловічої сітки та чи має туфлі на підборах. Цитує Sport.pl.
Не знаю… Я подумаю про це, якщо виграю турнір. Але до цього ще далеко — фінал завжди найважчий матч. Зараз я просто зосереджена на тому, щоб показати свій найкращий теніс. І все.
Визначилися фіналістки Wimbledon-2025.