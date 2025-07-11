Денис Сєдашов

Четверта ракетка світу Іга Швьонтек з обережністю прокоментувала можливість участі у традиційному танці переможців Wimbledon-2025, який зазвичай проходить у неділю після фіналу.

Польську тенісистку запитали, чи готова вона до танцю з переможцем чоловічої сітки та чи має туфлі на підборах. Цитує Sport.pl.

Не знаю… Я подумаю про це, якщо виграю турнір. Але до цього ще далеко — фінал завжди найважчий матч. Зараз я просто зосереджена на тому, щоб показати свій найкращий теніс. І все. Іга Швьонтек

Визначилися фіналістки Wimbledon-2025.