Володимир Кириченко

На Wimbledon-2025 визначились переможці у змішаному парному розряді.

Чешка Катержина Сінякова та нідерландець Сем Вербек у фіналі з рахунком 7:6, 7:6 обіграли Луїзу Стефані з Бразилії та британця Джо Солсбері.

Sem Verbeek and Katerina Siniakova are the Mixed Doubles Champions of 2025! 🏆



The pair claim their first title together with a stunning 7-6(3), 7-6(3) win over Joe Salisbury and Luisa Stefani on Centre Court 👏#Wimbledon pic.twitter.com/ekXRX69hov — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

Для тенісистів це був перший спільний турнір.

Для Сінякової це 11-й у кар’єрі титул на рівні Grand Slam – 10 у парному розряді та 1 у міксті.

Для Вербека ця перемога стала дебютною, раніше він ніколи не грав у фінальних матчах на мейджорах.

Нагадаємо, визначилися фіналістки Wimbledon-2025.