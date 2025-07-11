Сінякова та Вербек – чемпіони Wimbledon-2025 у міксті
Для них це був перший спільний турнір
близько 1 години тому
Сінякова та Вербек / Фото - АТР
На Wimbledon-2025 визначились переможці у змішаному парному розряді.
Чешка Катержина Сінякова та нідерландець Сем Вербек у фіналі з рахунком 7:6, 7:6 обіграли Луїзу Стефані з Бразилії та британця Джо Солсбері.
Для тенісистів це був перший спільний турнір.
Для Сінякової це 11-й у кар’єрі титул на рівні Grand Slam – 10 у парному розряді та 1 у міксті.
Для Вербека ця перемога стала дебютною, раніше він ніколи не грав у фінальних матчах на мейджорах.
Нагадаємо, визначилися фіналістки Wimbledon-2025.
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