Його не зупинити. Надаль в 15-й раз зіграє в півфіналі Roland Garros
Чилич зняв скальп останнього росіянина. Відомі всі пари Roland Garros
Рууд не пустив сенсацію турніру далі чвертьфіналу
08:01
Марін Чилич / Фото: Getty Images
На Roland Garros стали відомі всі півфінальні пари.
Марін Чилич після розгрому другої ракетки світу Данііла Медведєва вибив і останнього росіянина в одиночній сітці – Андрія Рубльова. В іншому чвертьфінальному матчі Каспер Рууд () завершив ходу сенсації турніру Хольге Руне.
Roland Garros. Чвертьфінали
Андрій Рубльов – Марін Чилич – 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2)
Каспер Рууд – Хольгер Руне – 6:1, 4:6, 7:6 (2), 6:3
Нагадаємо, що Рафаель Надаль вибив Новака Джоковича та залишив серба без статусу першої ракетки за підсумками турніру.