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Чилич зняв скальп останнього росіянина. Відомі всі пари Roland Garros

Рууд не пустив сенсацію турніру далі чвертьфіналу
Теніс Grand Slam
08:01
Чилич зняв скальп останнього росіянина. Відомі всі пари Roland Garros
Марін Чилич / Фото: Getty Images

На Roland Garros стали відомі всі півфінальні пари.

Марін Чилич після розгрому другої ракетки світу Данііла Медведєва вибив і останнього росіянина в одиночній сітці – Андрія Рубльова. В іншому чвертьфінальному матчі Каспер Рууд () завершив ходу сенсації турніру Хольге Руне.

Roland Garros. Чвертьфінали

Андрій Рубльов – Марін Чилич – 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2)

Каспер Рууд – Хольгер Руне – 6:1, 4:6, 7:6 (2), 6:3

Нагадаємо, що Рафаель Надаль вибив Новака Джоковича та залишив серба без статусу першої ракетки за підсумками турніру.

Олег Шумейко-молодший
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Марін Чіліч Каспер Рууд

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