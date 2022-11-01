«Велика трійка і ще хтось». Маррей опублікував фотографію із зірковими тенісистами
Шикарний матч заслужених ветеранів. Як Сімон закамбечів Маррея
Французький тенісист проводить останній турнір в кар'єрі
Колишні гравці топ-10 рейтингу ATP британець Енді Маррей і француз Жиль Сімон зустрілися в рамках першого кола Masters в Парижі. Матч перевершив початкові очікування і закінчився драматичною перемогою андердога – Сімона.
У другому сеті Маррей подавав на матч за рахунку 5:3, проте втратив нагоду, дозволивши французу зробити камбек.
Відеоогляд матчу:
Відзначимо, що турнір в Парижі є останнім в кар'єрі Сімона. В даний час він займає 188 місце в рейтингу АТР. При цьому його найкраща позиція – шоста (січень 2009 року). Маррей знаходиться на 48-й позиції і поки кар'єру завершувати не збирається.
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