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Шикарний матч заслужених ветеранів. Як Сімон закамбечів Маррея

Французький тенісист проводить останній турнір в кар'єрі
Теніс ATP
11:17
Шикарний матч заслужених ветеранів. Як Сімон закамбечів Маррея

Колишні гравці топ-10 рейтингу ATP британець Енді Маррей і француз Жиль Сімон зустрілися в рамках першого кола Masters в Парижі. Матч перевершив початкові очікування і закінчився драматичною перемогою андердога – Сімона.

У другому сеті Маррей подавав на матч за рахунку 5:3, проте втратив нагоду, дозволивши французу зробити камбек.

Відеоогляд матчу:

Відзначимо, що турнір в Парижі є останнім в кар'єрі Сімона. В даний час він займає 188 місце в рейтингу АТР. При цьому його найкраща позиція – шоста (січень 2009 року). Маррей знаходиться на 48-й позиції і поки кар'єру завершувати не збирається.

Оновлений рейтинг ATP

Сергій Остапенко
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Теги

Енді Маррей Жиль Симон

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