Італійський тенісист Яннік Сіннер (№2 АТР) прийняв рішення зробити операцію, щоб розв’язати хронічну проблему з правим коліном. Про це повідомляє Ubitennis.

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Через травму Яннік не виходить на корт уже понад чотири місяці – з моменту перемоги у фіналі Wimbledon над Александром Звєрєвим 12 липня.

Після тривалого курсу консервативного лікування, фізіотерапії та численних медичних консультацій, які не принесли бажаного результату, італієць обрав хірургічне втручання.

Рішення про операцію, як зазначає видання, фактично унеможливлює участь Сіннера у виставковому турнірі Six Kings Slam в Ер-Ріяді наприкінці грудня та на Australian Open у січні. Терміни відновлення залежатимуть від типу втручання та подальшої реабілітації.

Нагадаємо, Карлос Алькарас отримав рекордні призові в історії чоловічого туру.