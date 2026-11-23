У фіналі Карлос з рахунком 6:2, 7:6(7) обіграв першу ракетку світу німця Александра Звєрєва .

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Алькарас пройшов всю турнірну дистанцію без жодної поразки – п’ять перемог у п’яти матчах. За це він заробив максимальні призові, передбачені турніром – 5,171 мільйона доларів.

Це абсолютний рекорд призових за один турнір в історії чоловічого туру ATP: попередній належав італійцю Янніку Сіннеру, який торік отримав 5,071 млн доларів, теж на ATP Finals.

Водночас рекорд Алькараса стосується саме чоловічого тенісу, адже в жіночому турі більше за один турнір отримувала чемпіонка Підсумкового турніру WTA-2025 Олена Рибакіна – 5,23 мільйона доларів.

Алькарас піднявся на п’яте місце в рейтингу лідерів чоловічого тенісу за сумою кар’єрних призових, випередивши Янніка Сіннера. Іспанець поступається лише «Великій трійці» та чинному лідеру рейтингу ATP Александеру Звєрєву.

Світоліна та Костюк – серед претенденток на нагороди WTA Awards