Олег Гончар

Італійський тенісист, друга ракетка світу Яннік Сіннер, поділився мрією зіграти з 20-разовим чемпіоном турнірів Grand Slam Роджером Федерером.

Сіннер зазначив, що хотів би хоча б раз зіграти з ним в офіційному матчі — щоб зрозуміти, як це. За його словами, кожен гравець відрізняється не лише стилем, а й підходом до гри. Він додав, що гра Роджера багато в чому схожа на стиль Григора Димитрова, але це все одно два різні тенісисти.

Італієць згадав матч проти Димитрова на Wimbledon-2025 року, в якому болгарин дуже добре грав, активно змінював ритм і знаходив слабкі місця суперника, особливо з огляду на поєднання трав’яного покриття та такого стилю. За словами Сіннера, під час підготовки його команда багато працювала саме над цими аспектами, щоб бути готовішими до подібних зустрічей у майбутньому.

Сіннер додав, що можливість зіграти з Федерером була б для нього великою честю. Він назвав Роджера, можливо, найунікальнішим гравцем усіх часів, але зазначив, що сам прийшов у тур занадто пізно.

