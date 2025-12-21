Федерер відповів, чи планує повернутися до тенісу у новій ролі
Роджер задумується про тренерську кар’єру
близько 1 години тому
Легендарний тенісист Роджер Федерер розповів, чи задумується про тренерську кар’єру. Швейцарця цитує btu.org.ua:
Колись я б з задоволенням повернувся сюди (інтерв'ю проходило в швейцарському національному тенісному центрі в Білі) в ролі тренера на повний робочий день. Думаю, мені є що передати. Іноді молоді гравці перебувають у розгубленості, не знають, кого слухати, і для них зовсім не зайвим буде почути від людини з досвідом, що не обов'язково мати відповіді на все, що шлях не завжди зрозумілий і що важливо концентруватися на тому, що можна контролювати, – перш за все на своєму ставленні до різних моментів і поведінці.
Нагадаємо, що Федерера включили до Міжнародної зали тенісної слави.
Поділитись
Матеріали по темі
Джокович став найвіковішим переможцем турніру ATP, обійшовши Монфіса та Федерера
близько 1 місяця тому