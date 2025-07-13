Минуло лише п’ять тижнів після болісної поразки на Ролан Гаррос, як Яннік Сіннер стильно взяв реванш на Вімблдоні, здолавши Карлоса Алькараса та здобувши свій четвертий титул на турнірах Великого шолома.

У своєму дебютному фіналі на Вімблдоні перша ракетка світу обіграла іспанця з рахунком 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 у якісному поєдинку, ставши першим італійцем, який виграв одиночний титул на Вімблдоні.

Jannik Sinner's name is etched into history forever 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/FDQ0AkmhkI — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

У Парижі на початку червня Сіннер був зовсім близький до перемоги на грунтовому мейджорі, маючи три матчболи, перш ніж Алькарас зробив феноменальний камбек та виграв епічний п’ятигодинний фінал, зберігши бездоганний баланс у фіналах турнірів Великого шолома (5-0). Але цього разу, під сонцем Центрального корту Вімблдону, Сіннеру не було відмовлено в тріумфі.

23-річний італієць почав з максимальною концентрацією та точністю, завдаючи ударів у форхенд Алькараса та поступово захоплюючи контроль над матчем. З кожною подачею Сіннер ставав впевненішим, відтісняючи 22-річного суперника та перериваючи його п’ятиматчеву переможну серію у протистоянні між ними.

«Хочу почати з Карлоса. Це був ще один неймовірний турнір, але особливо дякую тобі за те, яким гравцем ти є», – сказав Сіннер під час церемонії нагородження. «Проти тебе грати дуже складно, але у нас чудові стосунки поза кортом. Щоб рости, потрібні найкращі суперники. Продовжуй у тому ж дусі – ти ще не раз триматимеш цей трофей. У тебе вже два таких!».

«Це справді особливий момент. Тут мої батьки, брат, вся команда – це неймовірно. Особлива подяка брату: цього вікенду немає гонки Формули-1, тому він зміг приїхати».

"I'm just so grateful that I'm healthy and I have great people around me" ♥️



After his defeat against Carlos Alcaraz at Roland-Garros, Jannik Sinner fought to come back stronger at #Wimbledon - and that he did 👏 pic.twitter.com/FU5JIUBnbj — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Сіннер не лише увійшов до історії як перший італієць, який виграв Вімблдон, – йому також бракує лише титулу Ролан Гаррос, щоб оформити кар'єрний Великий шолом. Він залишає Лондон з перевагою в 3430 очок над Алькарасом у рейтингу PIF ATP і відновленою психологічною перевагою в одному з головних протистоянь нового покоління.

«Програвати – завжди важко, навіть у фіналі. Але насамперед я хочу привітати Янніка», – сказав Алькарас на церемонії. «Цей трофей заслужений – два тижні в Лондоні ти провів на фантастичному рівні. І вітаю твою команду. Я знаю, що тебе підтримує багато родини й друзів – у тебе класна команда.

Я дуже радий за тебе. Сподіваюся, ми й далі будемо розвивати нашу дружбу поза кортом і суперництво на корті. Ти змушуєш мене ставати кращим щодня – дякую тобі».

"I'm really happy for you."



Carlos Alcaraz is full of class as he congratulates his rival and friend, Jannik Sinner 💚#Wimbledon pic.twitter.com/FzWkFLq6HT — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

На шляху до фіналу Сіннер програв лише 17 геймів у перших трьох матчах – це повторення рекорду Відкритої ери. Але в 4-му колі він пережив справжній шок: поступався Григору Димитрову два сети, коли болгарин знявся через травму грудного м'яза. Після того поєдинку італієць зробив МРТ через біль у лікті, але зумів пройти Бена Шелтона та Новака Джоковича у двох сетах, вийшовши у свій п’ятий фінал на турнірах Великого шолома.

У вирішальні моменти проти Алькараса Яннік не здригнувся. На другому матчболі він оформив перемогу, підняв руки вгору та дав Центральному корту можливість насолодитись тріумфом нового чемпіона Вімблдону.

Алькарас намагався здобути шостий титул Великого шолома та стати лише другим після Бйорна Борга гравцем, який зміг виграти Ролан Гаррос і Вімблдон поспіль у тому ж сезоні. Іспанець підходив до фіналу з рекордною серією з 24 перемог, і після поразки його баланс сезону становить 48 перемог при шести поразках.

«Я дуже пишаюсь тим, що роблю», – сказав Алькарас. «На початку сезону мені було непросто і на корті, і за його межами, але потім я знову почав отримувати задоволення від гри. Цей вогник у мені – завдяки моїй команді, родині та друзям. Без них я б не стояв тут. Це чудовий шлях, і я не збираюся зупинятися».

"I feel at home every time that I come here."



We can't wait to have you back next year, Carlos 💜#Wimbledon pic.twitter.com/PpX3j0CGWx — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

У фіналі Алькарас почав агресивно, навантажуючи форхенд Сіннера та використовуючи укорочені удари. У першому сеті він зумів переламати хід з рахунку 2-4 та виграти партію. Але вже у другому Сіннер відповів брейком на старті та виграв сет, зробивши лише 8 невимушених помилок проти 13 у суперника.

У третьому сеті італієць активно атакував подачу Алькараса. Після двох відбитих брейкпоїнтів у першому геймі, іспанець не втримав подачу в дев’ятому, після чого Сіннер подав на партію. У четвертому сеті Яннік упевнено довів справу до перемоги, вигравши 88% очок на першій подачі – це був його 20-й титул на рівні ATP Tour.

Thank you for a brilliant final, Jannik and Carlos 👏#Wimbledon pic.twitter.com/JJiNDEiHFt — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

У Відкриту еру лише дві пари гравців зустрічалися у фіналах Ролан Гаррос і Вімблдону в одному сезоні: Федерер - Надаль (2006–2008) та Сіннер - Алькарас (2025).

За останні сім мейджорів Сіннер і Алькарас розділили титули між собою.