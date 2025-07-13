Сіннер взяв реванш за Roland Garros та переміг Алькараса у фіналі Wimbledon
Яннік вперше в кар’єрі став тріумфатором трав’яного Шолому
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка світового рейтингу Яннік Сіннер у фіналі Wimbledon переграв Карлоса Алькараса (ATP, 2) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
За 3 години на корті італієць 8 разів подав навиліт, реалізував 4 брейк-поінти з дев’яти та двічі помилився при подачі. Іспанець зробив 15 ейсів, 2 брейки та 7 «подвійних». Це була тринадцята зустріч тенісистів – рахунок за перемогами 8:5 на користь Карлоса.
Відзначимо, що це четверта перемога на турнірах Великого Шолома для Сіннер – також італієць двічі виграв Austalian Open та один раз US Open.
Нагадаємо, що Іга Швьонтек стала переможницею Wimbledon.