Сіннер – наймолодший гравець, який здобув 19 перемог поспіль на мейджорах з 2008 року

Рекорд легендарного іспанця залишається непобитим

близько 10 годин тому

Яннік Сіннер / Фото - BBC
Яннік Сіннер / Фото - BBC
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Володимир Кириченко

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер став наймолодшим гравцем після Рафаеля Надаля, якому вдалося здобути 19 перемог поспіль на турнірах серії Великого шолома. Про це повідомляє акаунт Opta Ace у соціальній мережі Х.

Сіннер досяг цього показника після перемоги у віці 23 років і 100 днів, обігравши у чвертьфіналі Roland Garros-2025 казаха Олександра Бублика з рахунком 6:1, 7:5, 6:0.

23-разовий чемпіон турнірів серії Великого шолома іспанець Рафаель Надаль добивався показника в 19 перемог у період з матчів на Roland Garros-2008 з чвертьфінальної стадії US Open-2008 у віці 22 років.

У півфіналі Roland Garros-2025 Сіннер зіграє із сербом Новаком Джоковичем.

Півфінальні пари чоловічого Roland Garros-2025.

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ТенісНовини СпортуРафаель НадальЯннік Сіннер Roland Garros

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