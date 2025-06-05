Визначилися півфінальні пари чоловічого Roland Garros-2025
Перша ракетка світу зіграє з Джоковичем
близько 16 годин тому
На Відкритому чемпіонаті Франції визначились півфінальні пари у чоловічому одиночному розряді.
Теніс, Roland Garros-2025, півфінальні пари
Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія)
Лоренцо Музетті (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія)
Відкритий чемпіонат Франції відбувається з 25 травня по 8 червня. Загальний призовий фонд у чоловічому одиночному розряді становить €56,3 млн. Чинним переможцем турніру є Карлос Алькарас, який у фінальному матчі минулого року обіграв німця Олександра Звєрєва.
Раніше на турнірі визначилися півфінальні пари у жіночому одиночному розряді. Білоруска Аріна Соболенко зустрінеться з представницею Польщі Ігою Швьонтек, а француженка Лоїс Буассон зіграє з американкою Корі Гауфф.