Визначилися півфінальні пари чоловічого Roland Garros-2025

Перша ракетка світу зіграє з Джоковичем

близько 16 годин тому

Лоренцо Музетті / Фото - ATP
Лоренцо Музетті / Фото - ATP
Володимир Кириченко Array

Володимир Кириченко

На Відкритому чемпіонаті Франції визначились півфінальні пари у чоловічому одиночному розряді.

Теніс, Roland Garros-2025, півфінальні пари

Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія)

Лоренцо Музетті (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія)

Відкритий чемпіонат Франції відбувається з 25 травня по 8 червня. Загальний призовий фонд у чоловічому одиночному розряді становить €56,3 млн. Чинним переможцем турніру є Карлос Алькарас, який у фінальному матчі минулого року обіграв німця Олександра Звєрєва.

Раніше на турнірі визначилися півфінальні пари у жіночому одиночному розряді. Білоруска Аріна Соболенко зустрінеться з представницею Польщі Ігою Швьонтек, а француженка Лоїс Буассон зіграє з американкою Корі Гауфф.

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ТенісНовини СпортуЯннік Сіннер Карлос АлькарасЛоренцо МузеттіНовак Джокович

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