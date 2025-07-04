Сіннер про сенсації Wimbledon-2025: «Цього року бачимо багато несподіванок»
Перша ракетка світу відзначив високий рівень конкуренції на турнірі
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Італійський тенісист, перша ракетка світу Яннік Сіннер на пресконференції прокоментував високий рівень конкуренції на Wimbledon-2025.
Кожен суперник дуже сильний і грати з ними складно. Поєдинки третього кола на Wimbledon – це щось особливе. Цього року ми бачимо багато несподіванок, тож я намагаюся максимально зосередитися і покращувати свою гру з матчу в матч. Я провів хороші поєдинки, але ще є над чим працювати.
Фріц виграв на Wimbledon-2025 другий п'ятисетовик за три дні.
Раніше Яннік Сіннер без проблем пробився до третього кола Wimbledon-2025.
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